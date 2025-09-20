Visite flash « Réhabiliter une architecture » au musée de la Vie bourguignonne Musée Perrin de Puycousin Dijon

Visite flash « Réhabiliter une architecture » au musée de la Vie bourguignonne Musée Perrin de Puycousin Dijon samedi 20 septembre 2025.

Visite flash « Réhabiliter une architecture » au musée de la Vie bourguignonne 20 et 21 septembre Musée Perrin de Puycousin Côte-d’Or

Rendez-vous dans le cloître.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:45:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:15:00 – 2025-09-21T16:30:00

Comme de nombreux autres établissements, le musée de la Vie bourguignonne s’est installé dans un bâtiment déjà chargé d’histoire. D’abord érigé comme monastère, il fut ensuite un hospice, il a accueilli des services hospitaliers, avant de se transformer pour abriter les collections ethnographiques qu’on lui connaît aujourd’hui. Depuis sa création, l’édifice n’a cessé de se transformer pour répondre à de nouveaux usages. Venez le découvrir lors d’une visite flash de 15 minutes.

Musée Perrin de Puycousin 17 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://vie-bourguignonne.dijon.fr Le musée présente une collection d’ethnographie rurale (costumes, mobilier…) et urbaine (vie quotidienne à Dijon du XVIIIe au début du XXe siècles). Les métiers de la pierre, de la terre et du bois évoqués au 2e étage, offrent des matériaux qui participent à l’image de la région.

Comme de nombreux autres établissements, le musée de la Vie bourguignonne s’est installé dans un bâtiment déjà chargé d’histoire. D’abord érigé comme monastère, il fut ensuite un hospice, il a des de…

© Philippe Bornier / Direction des musées de Dijon