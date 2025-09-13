Visite flash Rembrandt Musée Quai Zola Rennes

Dans le cadre du nouvel accrochage de l’œuvre Les Pèlerins d’Emmaüs de Rembrandt, le musée propose des visites flash menées par le conservateur Guillaume Kazerouni.

Entrez libres au Musée ! Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-09-13T16:30:00.000+02:00
Fin : 2025-09-13T17:00:00.000+02:00

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine