Visite-flash Résistantes du pays de Quimperlé Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Visite-flash Résistantes du pays de Quimperlé

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 11:00:00

fin : 2026-04-25 11:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Cette visite-flash de l’exposition Vivre la guerre au pays de Lorient revient sur la vie au Pays de Quimperlé pendant la Seconde Guerre mondiale, et s’arrête plus particulièrement sur le destin des femmes dans la résistance, leur rôle, et le manque de reconnaissance à la fin de cette période noire de l’histoire du pays de Quimperlé.

Visite conseillée à partir de 15 ans, accessible dès 12 ans si présence d’un parent accompagnateur. .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite-flash Résistantes du pays de Quimperlé

L’événement Visite-flash Résistantes du pays de Quimperlé Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-03-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS