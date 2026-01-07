Visite flash VILLEQUIER Rives-en-Seine

Visite flash

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime

Début : 2026-02-22 15:30:00

fin : 2026-02-22 16:30:00

2026-02-22

Découvrez l’exposition Les reflets de Léopoldine du peintre Olivier Desvaux et laissez-vous guider dans la découverte de son univers pictural !

Visite tout public, accompagnée d’un médiateur culturel, sur réservation. .

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 78 31 museevictorhugo@seinemaritime.fr

