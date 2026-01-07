Visite flash VILLEQUIER Rives-en-Seine
Visite flash VILLEQUIER Rives-en-Seine dimanche 22 février 2026.
Visite flash
VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime
Début : 2026-02-22 15:30:00
fin : 2026-02-22 16:30:00
2026-02-22
Découvrez l’exposition Les reflets de Léopoldine du peintre Olivier Desvaux et laissez-vous guider dans la découverte de son univers pictural !
Visite tout public, accompagnée d’un médiateur culturel, sur réservation. .
VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 78 31 museevictorhugo@seinemaritime.fr
