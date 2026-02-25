Visite flash spécial poisson d’avril ! Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Visite flash spécial poisson d’avril !

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 15:30:00

fin : 2026-04-01 16:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Trois poissons d’avril se sont glissés dans la visite !

Nous vous mettons au défi de les identifier afin de gagner une reproduction de tirelire médiévale.

Tirage au sort parmi les bonnes réponses.

Bonne chance ! .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr

