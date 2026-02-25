Visite flash spécial poisson d’avril ! Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
Visite flash spécial poisson d’avril ! Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier mercredi 1 avril 2026.
Visite flash spécial poisson d’avril !
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-04-01 15:30:00
fin : 2026-04-01 16:00:00
2026-04-01
Trois poissons d’avril se sont glissés dans la visite !
Nous vous mettons au défi de les identifier afin de gagner une reproduction de tirelire médiévale.
Tirage au sort parmi les bonnes réponses.
Bonne chance ! .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr
English : Visite flash spécial poisson d’avril !
2026-02-25