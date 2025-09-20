Visite flash « Terre et pierre : de la matière à l’ouvrage » au musée de la Vie bourguignonne Musée Perrin de Puycousin Dijon

Visite flash « Terre et pierre : de la matière à l’ouvrage » au musée de la Vie bourguignonne 20 et 21 septembre Musée Perrin de Puycousin Côte-d’Or

Rendez-vous à l’accueil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:15:00

Avant le béton et l’acier, il y avait la pierre et la terre. Depuis des millénaires, nous utilisons ces matériaux pour construire, souvent sans penser au savoir-faire de ceux qui les façonnent. Découvrez comment la terre devient tuile, comment la pierre se taille. Touchons, observons, redécouvrons ce que l’on ne regarde plus vraiment : les matériaux qui nous entourent, lors d’une visite flash de 15 minutes.

Musée Perrin de Puycousin 17 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://vie-bourguignonne.dijon.fr Le musée présente une collection d’ethnographie rurale (costumes, mobilier…) et urbaine (vie quotidienne à Dijon du XVIIIe au début du XXe siècles). Les métiers de la pierre, de la terre et du bois évoqués au 2e étage, offrent des matériaux qui participent à l’image de la région.

© Direction des musées de Dijon