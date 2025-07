Visite flash « Tour Mataguerre » Tour Mataguerre Périgueux

Visite flash « Tour Mataguerre » Tour Mataguerre Périgueux samedi 20 septembre 2025.

Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Montez au sommet de cette tour pour découvrir et profiter d’une vue inédite sur les beaux édifices de Périgueux !

Des lieux d’occupations de nos premiers habitants dans la région aux coupoles de la cathédrale, le guide vous aide de manière ludique à comprendre l’évolution de la ville.

Datant du XIIIe siècle, la tour Mataguerre est un des derniers vestiges du rempart de l'enceinte médiévale qui protégeait le « Puy Saint-Front », noyau urbain qui allait devenir le centre-ville de Périgueux.

Elle est entièrement rebâtie au XVe siècle. De 1622 à 1831, elle sert d’entrepôt pour la poudre.

Délabrée, sa toiture de forme conique est supprimée en 1807.

La tour est classée au titre des monuments historiques par la liste de 1840.

