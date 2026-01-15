Visite flash Trésors des collections Quartier Villars Route de Montilly Moulins

Visite flash Trésors des collections

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21

Visite Flash inclus dans votre billet d’entrée

Laissez-vous entrainer par un guide pour découvrir en 20 minutes les essentiels et les grandes clés de compréhension des nouvelles salles permanentes, Trésors des collections.

.

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flash Visit ? included in your admission ticket

Let a guide take you on a 20-minute tour of the essentials and key points to understanding the new permanent galleries, Trésors des collections.

L’événement Visite flash Trésors des collections Moulins a été mis à jour le 2026-01-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région