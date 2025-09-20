Visite flash « Une (très courte) histoire de l’architecture » au musée archéologique Dortoir des Bénédictins, Musée archéologique à Dijon Dijon

Rendez-vous à l’accueil du musée.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-21T16:15:00 – 2025-09-21T16:30:00

Depuis quand faisons-nous des colonnes à Dijon ? Comment expliquer qu’un arc brisé supporte plus de poids ? Pourquoi aucun des étages du musée ne se ressemble ? Venez découvrir une (très courte) histoire de l’architecture, cet art dans lequel nous vivon, lors d’une visite flash de 15 minutes.

Dortoir des Bénédictins, Musée archéologique à Dijon 5 rue Docteur Maret, 21000 Dijon

© François Jay / Direction des musées de Dijon