Visite-flash « Universitaires libres Maï Politzer, Hélène Solomon, Marie-Élisa Nordmann » TARBES Tarbes mardi 12 août 2025.

Visite-flash « Universitaires libres Maï Politzer, Hélène Solomon, Marie-Élisa Nordmann »

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées

2025-08-12 11:00:00

2025-08-12 11:20:00

2025-08-12

Dans le cadre de l’exposition temporaire Les 31000. Femmes résistantes déportées , le musée de la Déportation et de la Résistance invite ses publics à plusieurs visites éclairs consacrées à une ou plusieurs femmes de ce convoi, parti de Romainville vers Auschwitz en janvier 1943.

Certaines 31000 sont issues ou se rapprochent du milieu universitaire. Elles ont fait partie des premières à dénoncer les dangers du nazisme ou du régime de Vichy. Ces intellectuelles, réunies autour d’un groupe et d’un journal clandestin, L’Université Libre, seront arrêtées au printemps 1942 et déportées au début de l’année suivante.

As part of the temporary exhibition « Les 31000. Femmes résistantes déportées », the Musée de la Déportation et de la Résistance invites visitors to take part in several lightning tours devoted to one or more women from this convoy, which left Romainville for Auschwitz in January 1943.

Some of the « 31000 » came from, or were close to, the academic world. They were among the first to denounce the dangers of Nazism and the Vichy regime. These intellectuals, united around a group and an underground newspaper, L?Université Libre, were arrested in the spring of 1942 and deported early the following year.

Im Rahmen der Sonderausstellung « Les 31000. Deportierte Widerstandskämpferinnen » lädt das Musée de la Déportation et de la Résistance sein Publikum zu mehreren Blitzführungen ein, die einer oder mehreren Frauen dieses Konvois gewidmet sind, der im Januar 1943 von Romainville nach Auschwitz abfuhr.

Einige der « 31000 » stammen aus dem akademischen Milieu oder stehen diesem nahe. Sie gehörten zu den ersten, die die Gefahren des Nationalsozialismus oder des Vichy-Regimes anprangerten. Diese Intellektuellen, die sich um eine Gruppe und eine Untergrundzeitung, L’Université Libre, versammelten, wurden im Frühjahr 1942 verhaftet und Anfang des folgenden Jahres deportiert.

Nell’ambito della mostra temporanea « Les 31000. Donne della Resistenza deportate », il Musée de la Déportation et de la Résistance invita i visitatori a partecipare a una serie di visite lampo dedicate a una o più donne di questo convoglio, partito da Romainville per Auschwitz nel gennaio 1943.

Alcune delle « 31000 » provenivano o erano vicine agli ambienti universitari. Furono tra i primi a denunciare i pericoli del nazismo o del regime di Vichy. Questi intellettuali, che formarono un gruppo e pubblicarono un giornale clandestino, L’Université Libre, furono arrestati nella primavera del 1942 e deportati all’inizio dell’anno successivo.

En el marco de la exposición temporal « Les 31000. Mujeres deportadas de la Resistencia », el Museo de la Deportación y la Resistencia invita a los visitantes a participar en una serie de visitas relámpago dedicadas a una o varias de las mujeres de este convoy, que partió de Romainville con destino a Auschwitz en enero de 1943.

Algunas de las « 31000 » procedían de círculos universitarios, o estaban cerca de ellos. Fueron de los primeros en denunciar los peligros del nazismo o del régimen de Vichy. Estos intelectuales, que formaron un grupo y publicaron un periódico clandestino, L’Université Libre, fueron detenidos en la primavera de 1942 y deportados a principios del año siguiente.

