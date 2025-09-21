Visite flash « Vestiges d’un quotidien princier » au musée des Beaux-Arts de Dijon Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon

Visite flash « Vestiges d’un quotidien princier » au musée des Beaux-Arts de Dijon Dimanche 21 septembre, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

Rendez-vous dans les cuisines ducales (rez-de-chaussée).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T14:45:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T17:45:00

Les cuisines ducales du palais des ducs de Bourgogne, bien qu’en partie détruites, constituent un rare témoignage de l’architecture domestique princière en France. Leurs vestiges permettent encore d’imaginer l’organisation d’un espace culinaire à grande échelle, dédié aux banquets ducaux fastueux. Venez plonger au cœur du quotidien aristocratique, entre pierre, feu et prestige, lors de visites flash de 15 minutes.

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

© Philippe Bornier / Direction des musées de Dijon