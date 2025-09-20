Visite flash « Vie des collections : la boutique Cretin et ses faïences » au musée de la Vie bourguignonne Musée Perrin de Puycousin Dijon

Rendez-vous rue des commerces (1er étage).

Début : 2025-09-20T15:15:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:45:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à la visite flash de 15 minutes « Vie des collections : la boutique Cretin et ses faïences », avec Vicky Buring, chargée des collections ethnologiques.

Musée Perrin de Puycousin 17 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://vie-bourguignonne.dijon.fr Le musée présente une collection d’ethnographie rurale (costumes, mobilier…) et urbaine (vie quotidienne à Dijon du XVIIIe au début du XXe siècles). Les métiers de la pierre, de la terre et du bois évoqués au 2e étage, offrent des matériaux qui participent à l’image de la région.

© Direction des musées de Dijon