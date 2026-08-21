Visite flash Villa Cohendier, Villa Cohendier, Saint-Pierre-en-Faucigny

Informations pratiques

Visite flash Villa Cohendier Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00, 16h00, 17h00 Villa Cohendier Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Mise en lumière du patrimoine en péril et à sauvegarder, entre nature et architecture.

Villa Cohendier 833 route des gorges du Borne 74800 Saint Pierre en Faucigny Saint-Pierre-en-Faucigny 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04.80.95.98.74 https://www.villacohendier.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@villacohendier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 80 95 98 74 »}] Située au coeur de Saint-Pierre en Faucigny, dans un écrin de verdure préservé, la Villa Cohendier offre un espace unique pour appréhender le territoire, ses enjeux et ses spécificités.

Le centre d’interprétation de la Villa Cohendier plonge les visiteurs dans l’histoire locale, la nature et l’environnement grâce à un parcours muséographique innovant. Les expositions interactives et pédagogiques, offrent une expérience enrichissante pour tous.À travers différents dispositifs sensoriels, le public pourra enrichir ses connaissances sur le cycle de l’eau, l’exploration de la montagne, l’urbanisme et l’habitat.

Attenant à la Villa Cohendier, son parc, ouvert toute l’année, permet de découvrir différentes variétés d’arbres, ’oiseaux et de fleurs. parking à proximité

Mise en lumière du patrimoine en péril et à sauvegarder, entre nature et architecture.

©Stan Bouvard