Visite flash « Voyage aux terres australes », Musée Ernest Cognacq, Saint-Martin-de-Ré

Visite flash « Voyage aux terres australes » Samedi 23 mai, 21h00, 22h00 Musée Ernest Cognacq Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:20:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:20:00+02:00

Découvrez les aventures du capitaine Nicolas Baudin.

Musée Ernest Cognacq 13 Avenue Victor Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré, France Saint-Martin-de-Ré 17410 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33546092122 https://www.musee-ernest-cognacq.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0546092122 »}] Le musée propose une présentation globale des patrimoines de l’Ile Ré, à travers des collections archéologiques, historiques, ethnographiques, et artistiques. Outil pour comprendre les évolutions récentes et actuelles d’un territoire en mutation, le musée propose une programmation culturelle pour tous les publics.

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© Musée Ernest Cognacq – Illustration : Rachel Loeffler