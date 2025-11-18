Visite FLENDER GRAFFENSTADEN Centre de Strasbourg Eckbolsheim

Visite FLENDER GRAFFENSTADEN Mardi 18 novembre, 14h00 Centre de Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T14:00:00+01:00 – 2025-11-18T16:30:00+01:00

Fin : 2025-11-18T14:00:00+01:00 – 2025-11-18T16:30:00+01:00

Uniques et fiables : le site de Flender à Illkirch-Graffenstaden conçoit et fabrique des engrenagesde haute précision. Nosmachines sont capables de développer la puissance totale d’un paquebotavec la précision de fonctionnement d’unehorlogerie. Nous fabriquons sur mesure des modulesqui répondent aux besoins spécifiques de nos clients. Ce défiquotidien, nous le relevons grâceaux savoir-faire, à la rigueur et à la précision dont font preuve nos collaborateurs quiagissent àchaque étape de la conception et de la production.

Centre de Strasbourg 6 rue Ettore Bugatti, 67201 ECKBOLSHEIM Eckbolsheim 67201 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « email », « value »: « frederique.dirian@uimm-alsace.fr »}]

Visite des ateliers et découverte des métiers industriels.