Visite Flying Colors avec la commissaire, Musée d’art moderne et contemporain, Saint-Priest-en-Jarez

Informations pratiques

Visite Flying Colors avec la commissaire 19 et 20 septembre Musée d’art moderne et contemporain Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Aurélie Voltz, directrice du MAMC+ et commissaire de l’exposition, vous accompagne à travers la découverte des grands mouvements artistiques états-uniens de 1950 à aujourd’hui.

À partir de 15 ans.

Musée d’art moderne et contemporain Rue Fernand Léger, 42270 Saint-Priest-en-Jarez, France Saint-Priest-en-Jarez 42270 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33477795252 https://mamc.saint-etienne.fr [{« type »: « link », « value »: « http://mamc-billetterie.saint-etienne-metropole.fr/b2c/ »}] Le Musée d’art moderne de Saint-Étienne Métropole détient l’une des plus importantes collections d’art moderne et contemporain des musées français. Constituée et systématiquement enrichie depuis 1947, elle est l’une des rares qui, du début du siècle aux tendances les plus récentes, soit capable de témoigner de ce qu’a été, dans sa complexité, le développement de l’art occidental à l’ère industrielle. L’ouverture, à partir de la fin des années quatre-vingt, à de nouveaux domaines de collection consacrés au design et à la photographie font même du Musée d’art moderne de Saint-Étienne Métropole l’un des seuls, avec le Musée national d’art moderne, à pouvoir rendre compte de la création plastique au XXe siècle dans toute son étendue et sa diversité. En voiture : Par autoroute depuis Lyon et Clermont-Ferrand : sortie Saint-Étienne Nord, la Terrasse. Parking gratuit réservé aux visiteurs du Musée (y compris bibliothèque Jean Laude, et librairie). En transports en commun : Tramways T1 ou T3 direction Hôpital Nord, arrêt « Musée Art Moderne ».

Aurélie Voltz, directrice du MAMC+ et commissaire de l’exposition, vous accompagne à travers la découverte des grands mouvements artistiques états-uniens de 1950 à aujourd’hui.

© Fabrice Roure