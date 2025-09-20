Visite focus : le bâtiment des Archives départementales Archives départementales des Vosges Épinal

Visite focus : le bâtiment des Archives départementales 20 et 21 septembre Archives départementales des Vosges Vosges

Durée de la visite : 1h

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Laissez-vous embarquer à la découverte du bâtiment des Archives, de ses particularités architecturales et de son histoire, en étant guidés par un spécialiste.

Archives départementales des Vosges 3 avenue Pierre Blanck, 88000 Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 81 80 70 http://www.archives.vosges.fr/ Les archives départementales ont pour mission de collecter, classer et conserver tout document administratif issu des services de l'État, des collectivités territoriales, des hôpitaux et des notaires, afin de les tenir à disposition du public. Elles conservent également des archives privées (archives d'individus, de familles, de syndicats, d'associations, etc.). Le directeur est un fonctionnaire d'État (Ministère de la Culture) mis à disposition du conseil départemental.

