Visite Focus – Notre-Dame de Consolation Notre-Dame de Consolation Hyères

Visite Focus – Notre-Dame de Consolation Samedi 18 octobre, 09h00 Notre-Dame de Consolation Var

Début : 2025-10-18T09:00:00 – 2025-10-18T10:30:00

Fin : 2025-10-18T09:00:00 – 2025-10-18T10:30:00

Le sanctuaire fut détruit le 15 août 1944 lors du débarquement de Provence. En 1952, la municipalité de Joseph Clotis décida la reconstruction d’une chapelle qui fut confiée à l’architecte hyérois Raymond Vaillant. Les verrières du maître verrier Gabriel Loire et les sculptures Jean Lambert-Rucki participent de cette architecture contemporaine remarquable.

Notre-Dame de Consolation Boulevard Félix Descroix, 83400 Hyères Hyères 83400 Costebelle Var Provence-Alpes-Côte d'Azur Dès 1062, une première chapelle dédiée à Saint-Michel est mentionnée sur la colline de Costebelle. En 1395, une bulle du pape Benoît XIII qualifie la chapelle de Notre-Dame de Consolation pour la première fois.

Le sanctuaire a été détruit lors des bombardements du débarquement de Provence le 15 août 1944. Il s’écroula sur ses bases. Il ne resta d’intacte que la statue du clocher, aujourd’hui installée devant le chevet.

En 1952, la municipalité de Joseph Clotis décida la reconstruction de la chapelle qui fut confiée à l’architecte hyérois Raymond Vaillant. Il fit appel au maître verrier Gabriel Loire et au sculpteur Jean Lambert-Rucki. La grande verrière de Costebelle a été dans sa conception, une première dans l’art du vitrail. Parking gratuit

© Yannick Dursap – Ville d’Hyères