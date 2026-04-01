Visite focus Spécial 100 ans: En résistance Missak, Mélinée et les Autres Centre du Patrimoine Arménien Valence
Visite focus Spécial 100 ans: En résistance Missak, Mélinée et les Autres Centre du Patrimoine Arménien Valence dimanche 12 avril 2026.
Valence
Visite focus Spécial 100 ans: En résistance Missak, Mélinée et les Autres
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : – – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
En compagnie de Claire Mouradian, conseillère scientifique de l’exposition, découvrez les parcours de Missak Manouchian, Mélinée et leurs compagnons, en mémoire de leur engagement exceptionnel.
Proposée en écho aux 110 ans du génocide des Arméniens.
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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
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English :
In the company of Claire Mouradian, the exhibition’s scientific advisor, discover the lives of Missak Manouchian, Mélinée and their companions, in memory of their exceptional commitment.
Echoing the 110th anniversary of the Armenian genocide.
L’événement Visite focus Spécial 100 ans: En résistance Missak, Mélinée et les Autres Valence a été mis à jour le 2025-03-10 par Valence Romans Tourisme
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