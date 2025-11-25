Visite Forvia Clean Mobility Forvia Clean Mobility Allenjoie

Visite Forvia Clean Mobility Mardi 25 novembre, 14h00 Forvia Clean Mobility Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T14:00:00+01:00 – 2025-11-25T16:00:00+01:00

Fin : 2025-11-25T14:00:00+01:00 – 2025-11-25T16:00:00+01:00

FCMfait partie de la branche échappement / hydrogène du groupe FORVIA. FCM est réparti sur deux sites.

L’usine très moderne et automatisée offre un visage souvent inconnu de l’industrie notamment du secteur automobile. Un tiers est des salaréis travaillent sur l’hydrogène et deux tiers sur le secteur échappement.

Un groupe de 35 collègiens sera partagé en deux pour assister d’abord à une présentation du groupe et de l’entreprise, avec des échanges avec la direction et les salariés, puis à la visite du site.

Forvia Clean Mobility 25490 Allenjoie Allenjoie 25490 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Visite de l’entreprise Forvia Clean Mobility (FCM)