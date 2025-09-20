Visite frisson : Légende et sombre histoire de la Vallée du Gland Église Priorale de Conzieu Conzieu

Visite conseillée à partir de 10 ans.

Les visites peuvent être annulées en raison de la météo et si le nombre minimum de participants n’est pas atteint.

Visite assurée à partir de 5 personnes.

Maximum de 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Au cœur de la vallée du Gland, certaines légendes font froid dans le dos ! L’Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier vous propose de les découvrir à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Entre Moyen-Âge et 19°S, il s’en est passé des choses à Conzieu et aux alentours…

C’est ce que Florence vous propose de découvrir cet été ! En fin de journée, elle vous emmène entre autre sur les traces d’une certaine Dame de Groslée devenue Dame Blanche…

Oserez-vous la suivre ? Frémir avec elle ? Arpenter les rues d’un des villages les plus pittoresques du Bugey ? Elle vous attend…

Église Priorale de Conzieu 01300 Conzieu Conzieu 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://ain-mb-prestataire.for-system.com/z8501e3f92047x92047b47301_fr-Journees-Europeennes-du-Patrimoine-Legende-et-sombre-histoire-de-la-Vallee-du-Gland-Conzieu-CONZIEU.aspx »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 79 81 29 06 »}]

© Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier