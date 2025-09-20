Visite frisson : Rossillon au Moyen-Âge, sorcellerie et autres bizarreries Église Saint-Pierre Rossillon

Visite frisson : Rossillon au Moyen-Âge, sorcellerie et autres bizarreries Samedi 20 septembre, 18h00 Église Saint-Pierre Ain

Parcours de visite comprenant un site en hauteur.

Les visites peuvent être annulées en raison de la météo et si le nombre minimum de participants n’est pas atteint.

Visite assurée à partir de 5 personnes. Maximum de 20 personnes.

L’Office de Tourisme vous propose de découvrir l’insolite histoire qui s’est déroulée à Rossillon à l’aube du 16° siècle.

1467. 6 femmes accusées de sorcellerie furent brûlées sur le bûcher place de l’église. Inquisition, pacte avec le diable, sorcellerie… Tremblez ! Vous ne ressortirez pas indemnes de cette visite pas comme les autres… D’autres aspects de l’histoire du village seront également explorés.

Église Saint-Pierre 1 Rue Henri Bidauld, 01510 Rossillon, France Rossillon 01510 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

