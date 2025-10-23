Visite Frissons Musée Quai Zola Rennes

Visite Frissons Musée Quai Zola Rennes Jeudi 23 octobre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Quand la peur s’invite sur les peintures de la collection permanente : frissons garantis !

**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-23T15:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-23T15:30:00.000+02:00

 https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-guidee-tout-public/visite-frissons

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine