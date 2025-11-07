Visite fromagerie le Manslois Fromagerie le Manslois Rivières
Visite fromagerie le Manslois Fromagerie le Manslois Rivières vendredi 7 novembre 2025.
Visite fromagerie le Manslois
Fromagerie le Manslois 10 chez Pouret Rivières Charente
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 09:45:00
fin : 2025-11-07 12:00:00
Date(s) :
2025-11-07
Université de Pays Visite de la Fromagerie le Manslois
.
Fromagerie le Manslois 10 chez Pouret Rivières 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 08 78 71 jcm.gorski@orange.fr
English :
Université de Pays Visit to the Le Manslois cheese dairy
German :
Université de Pays Besuch der Käserei le Manslois
Italiano :
Université de Pays Visita al caseificio di Le Manslois
Espanol :
Université de Pays Visita a la quesería Le Manslois
L’événement Visite fromagerie le Manslois Rivières a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord