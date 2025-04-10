Visite fruitière et cave d’affinage

Fruitière de Largillay Largillay-Marsonnay Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 08:30:00

fin : 2025-12-18 11:00:00

Date(s) :

2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18

Visite de la fruitière et des caves d’affinage.

Les jeudis matins à 8h30, sur réservation auprès du magasin de Clairvaux-les-Lacs. .

Fruitière de Largillay Largillay-Marsonnay 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 21 07

English : Visite fruitière et cave d’affinage

German : Visite fruitière et cave d’affinage

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite fruitière et cave d’affinage Largillay-Marsonnay a été mis à jour le 2025-01-20 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE