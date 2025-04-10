Visite fruitière et cave d’affinage Largillay-Marsonnay
Visite fruitière et cave d’affinage Largillay-Marsonnay jeudi 6 novembre 2025.
Visite fruitière et cave d’affinage
Fruitière de Largillay Largillay-Marsonnay Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 08:30:00
fin : 2025-12-18 11:00:00
Date(s) :
2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18
Visite de la fruitière et des caves d’affinage.
Les jeudis matins à 8h30, sur réservation auprès du magasin de Clairvaux-les-Lacs. .
Fruitière de Largillay Largillay-Marsonnay 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 21 07
