Visite fruitière et cave d’affinage

Fruitière de Largillay Largillay-Marsonnay Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 08:30:00

fin : 2026-04-30 11:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30

Visite de la fruitière et des caves d’affinage.

Les jeudis matins à 8h30, sur réservation auprès du magasin de Clairvaux-les-Lacs. .

Fruitière de Largillay Largillay-Marsonnay 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 21 07

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English : Visite fruitière et cave d’affinage

L’événement Visite fruitière et cave d’affinage Largillay-Marsonnay a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE