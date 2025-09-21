Visite funeste – Murder Party Halles Claude Nougaro – BRAM Bram

Visite funeste – Murder Party Dimanche 21 septembre, 15h00 Halles Claude Nougaro – BRAM Aude

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

️‍♂️ Murder Party – Crime à Saint-Clément !

Le directeur de l’Agence Touristique Clémentaise s’inquiète : Hortense Malvoisier, récemment nommée responsable des guides conférenciers, reste introuvable…

Il se rend à la salle capitulaire des Cordeliers où elle travaille. Hortense est bien là… mais elle ne pourra pas assurer la visite.

Elle est morte. Un objet pointu planté dans le dos.

Crime passionnel ?

Jalousie professionnelle ?

Problème financier ?

Secret bien gardé ?

C’est à vous de mener l’enquête !

Formez votre équipe, analysez les indices, interrogez les suspects… et résolvez le mystère.

Un moment de suspense, d’observation et de déduction, dans un lieu historique plein de secrets…

Halles Claude Nougaro – BRAM 9 Pl. Carnot, 11150 Bram Bram 11150 Aude Occitanie

© Mortelle Soirée