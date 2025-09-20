Visite générale de l’hôtel du département Hôtel du département Angers

Visite générale de l’hôtel du département Hôtel du département Angers samedi 20 septembre 2025.

Visite générale de l’hôtel du département 20 et 21 septembre Hôtel du département Maine-et-Loire

gratuit, limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:45:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T17:45:00 – 2025-09-21T18:30:00

Découverte de l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Aubin abritant le Conseil départemental de Maine-et-Loire.

Sur inscription sur maine-et-loire.fr

Durée de visite : 45 mn

Hôtel du département Place Michel Debré 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.maine-et-loire.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.maine-et-loire.fr »}]

Découverte de l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Aubin abritant le Conseil départemental de Maine-et-Loire.

©Département de Maine-et-Loire