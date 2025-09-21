Visite générale des collections en LSF (Langue des Signes Française) Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

Visite générale des collections en LSF (Langue des Signes Française) Dimanche 21 septembre, 14h30 Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Accompagnés d’un guide-conférencier sourd qui pratique la langue des signes française, partez à la découverte des collections exceptionnelles du Néolithique jusqu’à la fin de l’indépendance gauloise et laissez-vous surprendre par les richesses techniques, humaines et artistiques de ces femmes et de ces hommes du passé.

Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Château – Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France http://www.musee-archeologienationale.fr Le musée d'Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs »inventions » des origines à l'époque mérovingienne. Quelque 3 millions d'objets, dont 29 000 exposés, témoignent ainsi de l'évolution des techniques de fabrication, de l'expression artistique et de la pensée religieuse des hommes qui se sont croisés et succédé sur le territoire national. Depuis le 29 décembre 2009, le musée d'Archéologie nationale et le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye ont fusionné au sein d'un même établissement, un service à compétence national-SCN.

Visite commentée LSF

©MAN / Valorie Gô