Visite Géronce, le bourg d’origine et le quartier Prat Rue Saint-Laurent Géronce
Visite Géronce, le bourg d’origine et le quartier Prat Rue Saint-Laurent Géronce dimanche 26 avril 2026.
Géronce
Visite Géronce, le bourg d’origine et le quartier Prat
Rue Saint-Laurent Eglise Géronce Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:30:00
fin : 2026-04-26 16:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Le bourg d’origine de l’ancien chef-lieu de Josbaig, est situé à proximité du Joos où l’église Saint-Laurent a été implantée. Il comprenait un système d’enceinte de protection ainsi que deux quartiers casalers dépendant de l’abbaye laïque et de la seigneurie. Cette zone a joué un rôle majeur pour la communauté villageoise puisqu’elle abritait la maison commune, le parquet judicial, le siège des jurats. A proximité, sur l’autre rive du Joos, le prat est un espace à caractère naturel situé au centre ou à proximité des bourgs. Il était destiné à la pâture de troupeaux ou à son regroupement lors des déplacements. .
Rue Saint-Laurent Eglise Géronce 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 10 35 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite Géronce, le bourg d’origine et le quartier Prat
L’événement Visite Géronce, le bourg d’origine et le quartier Prat Géronce a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Géronce (Pyrénées-Atlantiques)
- De ferme en ferme à la ferme Les Fromages d’Agnès et Nico Les Fromages d’Agnès et Nico Géronce 26 avril 2026
- Vide grenier de la Peña Géronçaise Géronce 7 juin 2026
- Jeux olympitres d’hiver Géronce 25 septembre 2026
- Jeux olympitres d’hiver Géronce 26 septembre 2026