Visite Géronce, le bourg d’origine et le quartier Prat Rue Saint-Laurent Géronce

Géronce

Visite Géronce, le bourg d’origine et le quartier Prat

Rue Saint-Laurent Eglise Géronce Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:30:00

fin : 2026-04-26 16:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Le bourg d’origine de l’ancien chef-lieu de Josbaig, est situé à proximité du Joos où l’église Saint-Laurent a été implantée. Il comprenait un système d’enceinte de protection ainsi que deux quartiers casalers dépendant de l’abbaye laïque et de la seigneurie. Cette zone a joué un rôle majeur pour la communauté villageoise puisqu’elle abritait la maison commune, le parquet judicial, le siège des jurats. A proximité, sur l’autre rive du Joos, le prat est un espace à caractère naturel situé au centre ou à proximité des bourgs. Il était destiné à la pâture de troupeaux ou à son regroupement lors des déplacements. .

Rue Saint-Laurent Eglise Géronce 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 10 35 70

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English : Visite Géronce, le bourg d’origine et le quartier Prat

L’événement Visite Géronce, le bourg d’origine et le quartier Prat Géronce a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn