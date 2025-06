Visite gourmande à la bergerie EARL La Houlette La Devise 11 juillet 2025 17:00

Charente-Maritime

Visite gourmande à la bergerie EARL La Houlette Charmeneuil La Devise Charente-Maritime

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-11 17:00:00

fin : 2025-08-08 18:00:00

Date(s) :

2025-07-11

2025-07-25

2025-08-08

2025-08-22

Visitez la bergerie la Houlette et découvrez l’activité de berger, l’amour pour les brebis et la passion du terroir.

Dégustation proposée à l’issue de la visite.

EARL La Houlette Charmeneuil

La Devise 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 12 10 contact@aunis-maraispoitevin.com

English :

Visit the Houlette sheepfold and discover the work of a shepherd, his love of ewes and his passion for the land.

Tasting offered at the end of the tour.

German :

Besuchen Sie die Schäferei La Houlette und erfahren Sie mehr über die Tätigkeit des Schäfers, die Liebe zu den Schafen und die Leidenschaft für die Region.

Im Anschluss an die Besichtigung wird eine Kostprobe angeboten.

Italiano :

Visitate l’ovile di Houlette e scoprite il lavoro di un pastore, il suo amore per le pecore e la sua passione per la terra.

Degustazione disponibile al termine della visita.

Espanol :

Visite el aprisco de Houlette y descubra el trabajo de un pastor, su amor por sus ovejas y su pasión por la tierra.

Degustación disponible al final de la visita.

