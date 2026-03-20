Visite gourmande aux plantes Sensations Simples Barretaine

Visite gourmande aux plantes

Sensations Simples 100 Rue de la Croix du Dan Barretaine Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 15:00:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-17 2026-07-01 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26 2026-09-09

Perinne de Sensations Simples vous invite à découvrir son univers. Passionnée, elle cultive et récolte des plantes et des fleurs du Jura afin de les transformer en sirops, délices, gelées, sorbets, etc.

Au programme de la visite gourmande autour des plantes

– Visite guidée du jardin

– Découverte des plantes cultivées

– Goûter gourmand aux plantes du jardin boisson, glace et pâtisserie

Petits, grands et gourmands cette animation est faite pour vous.

Sur réservation auprès de l’office de tourisme Arbois Poligny Salins Cœur du Jura.

Gratuit pour les moins de 4 ans .

Sensations Simples 100 Rue de la Croix du Dan Barretaine 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

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English : Visite gourmande aux plantes

L’événement Visite gourmande aux plantes Barretaine a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA