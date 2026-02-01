Visite gourmande carnavalesque Sélestat
Visite gourmande carnavalesque Sélestat samedi 21 février 2026.
Visite gourmande carnavalesque
7 rue du Sel Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-21 16:30:00
Date(s) :
2026-02-21
Profitez d’un moment alliant plaisir gustatif et découverte culturelle grâce à notre visite gourmande carnavalesque
Profitez d’un moment alliant plaisir gustatif et découverte culturelle grâce à notre visite gourmande carnavalesque. L’expérience commence dans notre salon de thé, autour d’une assiette dégustation composée de différentes gourmandises autour de carnaval et d’une boisson. Après cette pause gourmande, poursuivez avec une visite libre du musée et prenez le temps de découvrir l’histoire du pain et des spécialités boulangères alsaciennes. .
7 rue du Sel Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 45 90 contact@maisondupain.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy a moment of culinary pleasure and cultural discovery with our carnival gourmet tour
L’événement Visite gourmande carnavalesque Sélestat a été mis à jour le 2026-02-04 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme