Visite gourmande carnavalesque

7 rue du Sel Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-21 16:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Profitez d’un moment alliant plaisir gustatif et découverte culturelle grâce à notre visite gourmande carnavalesque

Profitez d’un moment alliant plaisir gustatif et découverte culturelle grâce à notre visite gourmande carnavalesque. L’expérience commence dans notre salon de thé, autour d’une assiette dégustation composée de différentes gourmandises autour de carnaval et d’une boisson. Après cette pause gourmande, poursuivez avec une visite libre du musée et prenez le temps de découvrir l’histoire du pain et des spécialités boulangères alsaciennes. .

7 rue du Sel Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 45 90 contact@maisondupain.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a moment of culinary pleasure and cultural discovery with our carnival gourmet tour

L’événement Visite gourmande carnavalesque Sélestat a été mis à jour le 2026-02-04 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme