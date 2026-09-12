Informations pratiques

Lit-et-Mixe

Visite gourmande de la Brasserie Natuelle des Landes

85 rue du moulin Lit-et-Mixe Landes

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 11:00:00

fin : 2026-10-19 12:30:00

Date(s) :

2026-10-19

Poussez les portes de la Brasserie Naturelle des Landes et vivez une expérience gourmande aussi conviviale qu’originale !

La découverte commence par une visite de la brasserie, au cœur de notre univers artisanal. Nous vous dévoilerons les étapes de fabrication de nos bières, le choix de nos ingrédients et les engagements qui nous animent une production biologique, locale et respectueuse du savoir-faire brassicole.

La visite se poursuivra par une dégustation commentée autour d’accords foie gras et bières. Vous découvrirez trois associations afin d’explorer des mariages de saveurs délicats et originaux.

Pour prolonger l’expérience, nous vous proposerons également deux cocktails associant l’Armagnac à nos sodas artisanaux et bio.

Une rencontre audacieuse entre tradition gasconne et créativité contemporaine !

A consommer avec modération. .

85 rue du moulin Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 83 12 22 commercial@bnlandes.fr

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English : Visite gourmande de la Brasserie Natuelle des Landes

L’événement Visite gourmande de la Brasserie Natuelle des Landes Lit-et-Mixe a été mis à jour le 2026-08-31 par Côte Landes Nature Tourisme