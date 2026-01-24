Visite gourmande de l’exposition permanente Centre du Patrimoine Arménien Valence
Visite gourmande de l’exposition permanente Centre du Patrimoine Arménien Valence dimanche 1 mars 2026.
Visite gourmande de l’exposition permanente
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : – – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 15:00:00
fin : 2026-03-01 15:00:00
Date(s) :
2026-03-01
À l’occasion de la mise à jour de l’exposition permanente, embarquez pour une visite guidée suivie d’un goûter convivial autour d’un thé et de pâtisseries arméniennes.
English :
To mark the updating of the permanent exhibition, join us for a guided tour followed by a convivial afternoon tea and Armenian pastries.
