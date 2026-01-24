Visite gourmande de l’exposition permanente Centre du Patrimoine Arménien Valence

Visite gourmande de l’exposition permanente

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : – – 13 EUR

Début : 2026-03-01 15:00:00
2026-03-01

À l’occasion de la mise à jour de l’exposition permanente, embarquez pour une visite guidée suivie d’un goûter convivial autour d’un thé et de pâtisseries arméniennes.
To mark the updating of the permanent exhibition, join us for a guided tour followed by a convivial afternoon tea and Armenian pastries.

