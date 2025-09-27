Visite gourmande de Sancerre Sancerre

Sancerre

Samedi 2025-09-27 10:30:00

2025-09-27 2025-10-11 2025-10-25 2025-11-08

Avec la Visite gourmande, le patrimoine se mêle à la gastronomie ! Après avoir nourri l’esprit, passons à la découverte des produits locaux.

Visite sur inscription.

La visite gourmande de Sancerre vous plonge au cœur de l’histoire de Sancerre, à travers un parcours où les nombreux monuments historiques dévoilent leurs secrets.

En préambule, vous profitez d’une vue imprenable sur le Val de Loire et le vignoble. La visite guidée vous mène ensuite dans les ruelles typiques de la cité médiévale. Notre guide vous conte la riche histoire de la ville, agrémentée de quelques anecdotes.

Enfin, pour clôturer cette visite, une dégustation de produits locaux vous sera proposée.

Esplanade Porte Cesar Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21 accueil@tourisme-sancerre.com

English :

With the Gourmet Tour, heritage meets gastronomy! After nourishing the spirit, let’s discover local products.

Visit by appointment only.

German :

Bei der Gourmet-Tour vermischt sich das Kulturerbe mit der Gastronomie! Nachdem wir den Geist genährt haben, gehen wir zur Entdeckung der lokalen Produkte über.

Besichtigung nach Anmeldung.

Italiano :

Con il Gourmet Tour, il patrimonio incontra la gastronomia! Dopo aver nutrito lo spirito, scopriamo i prodotti locali.

Visita soggetta a registrazione.

Espanol :

Con el Gourmet Tour, ¡el patrimonio se une a la gastronomía! Después de alimentar el espíritu, descubramos los productos locales.

Visita sujeta a inscripción.

