Visite gourmande de Tardets Tardets-Sorholus
lundi 31 août 2026 · Tardets-Sorholus
Informations pratiques
Tardets-Sorholus
Visite gourmande de Tardets
Bureau d’accueil touristique Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 10:30:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-31
Venez découvrir le marché traditionnel de Tardets, qui vous surprendra par sa longévité.
Aujourd’hui, vous aurez l’occasion d’entrer dans le monde des producteurs et de comprendre le chemin parcouru par ceux-ci dans l’obtention des labels de qualité. De retour au bureau d’accueil, vous pourrez composer vos pintxos et déguster des produits locaux avant de retourner sur le marché pour y faire vos achats. Minimum quatre personnes. Sur réservation. .
Bureau d’accueil touristique Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Visite gourmande de Tardets
L’événement Visite gourmande de Tardets Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Pays Basque
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