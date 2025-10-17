Visite gourmande en biodynamie à Château Gasqui Château Gasqui Gonfaron

Visite gourmande en biodynamie à Château Gasqui

Château Gasqui 61 chemin Saint Michel Gonfaron Var

Début : 2025-10-17
2025-10-17

UNE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE ! LES JOURNÉES VIGNOBLES & DÉCOUVERTES
Une balade en immersion en 2 temps dans le terroir du Château Gasqui.
Château Gasqui 61 chemin Saint Michel Gonfaron 83590 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 49469610178  contact@chateau-gasqui.com

English :

VINEYARDS ON STAGE! VINEYARD & DISCOVERY DAYS
A 2-stage immersion tour of the Château Gasqui terroir.

German :

EINE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE! DIE TAGE DER WEINBERGE & ENTDECKUNGEN
Ein Spaziergang zum Eintauchen in das Terroir des Château Gasqui in zwei Etappen.

Italiano :

VIGNETI IN SCENA! GIORNI DI VIGNETI E SCOPERTE
Un tour di immersione in 2 parti nel terroir di Château Gasqui.

Espanol :

VIÑEDOS A ESCENA DÍAS DE VIÑEDOS Y DESCUBRIMIENTOS
Un recorrido de inmersión en 2 partes por el terruño del Château Gasqui.

