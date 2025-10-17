Visite gourmande en biodynamie à Château Gasqui Château Gasqui Gonfaron
Château Gasqui 61 chemin Saint Michel Gonfaron Var
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-18
2025-10-17
UNE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE ! LES JOURNÉES VIGNOBLES & DÉCOUVERTES
Une balade en immersion en 2 temps dans le terroir du Château Gasqui.
Château Gasqui 61 chemin Saint Michel Gonfaron 83590 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 49469610178 contact@chateau-gasqui.com
English :
VINEYARDS ON STAGE! VINEYARD & DISCOVERY DAYS
A 2-stage immersion tour of the Château Gasqui terroir.
German :
EINE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE! DIE TAGE DER WEINBERGE & ENTDECKUNGEN
Ein Spaziergang zum Eintauchen in das Terroir des Château Gasqui in zwei Etappen.
Italiano :
VIGNETI IN SCENA! GIORNI DI VIGNETI E SCOPERTE
Un tour di immersione in 2 parti nel terroir di Château Gasqui.
Espanol :
VIÑEDOS A ESCENA DÍAS DE VIÑEDOS Y DESCUBRIMIENTOS
Un recorrido de inmersión en 2 partes por el terruño del Château Gasqui.
