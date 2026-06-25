Visite gourmande et pédagogique d’un verger expérimental Renac

Renac

Visite gourmande et pédagogique d’un verger expérimental

1 LA HEURTELAIS Renac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le verger sera ouvert sur rendez vous avec une visite le matin et une visite l’après midi durée 2 à 3 heures places limitées à 12 personnes pour rester intéressant.

Notre verger est constitué de plus de 1500 variétés (arbres fruitiers, plantes aromatiques et autres fleurs comestibles) qui permettent une production saisonnière très variée.

La philosophie

Passionné par la richesse des saveurs offertes par la nature, nous souhaitions que notre verger regroupe de nombreuses variétés compatibles avec le climat breton. N’oublions pas que la plupart des arbres fruitiers que nous connaissons dans nos jardins, ont été importés à différents moments de notre histoire.

J’ai planté d’environ 7,5 km de haies comestibles sur 4 ha dont 3 hectares d’activité commerciale, fondé sur différents principes

– La symbiose entre les espèces présente avec l’adjonction de fixateurs d’azotes -source Miracle farms de Stefan Sobkowiak

– L’application de agroforesterie de succession dite syntropique (on nourrit le sol par un apport régulier de matière végétale prélevé sur place), source inspirés par Ernst Götsch

– Le soin des plantes par les plantes lorsqu’il y en a besoin, source Eric Petiot.

– Chimie de synthèse même si elle est homologuée bio interdite dans le cahier des charges de l’ORE*.Seuls les produits naturels et seulement si il y a vraiment besoin sont autorisés (Purins, décoctions, huiles essentiels).

– L’électroculture utilisation du champ magnétique naturel de la terre, source Justin Christofleau

– De la biodynamie, méthode durable et simple pour nourrir le sol et le reconnecter au cycle et au rythme naturel des saisons source Rudolf Steiner / Hugo Herbe .

– L’homéopathie pour le jardin et l’agriculture source Vaikunthanath Das Kaviraj

Dans tous les cas, l’objectif est comme dans la nature, laisser faire la vie faire sont rôle et intervenir qu’en ultime recourt, il n’y a rien d’artificiel dans les forêts primaires…

Toutes les semences utilisées sont impérativement reproductibles naturellement, avec ou sans label bio, toutes semences dites F1 ou NTG donc modifiées d’une manière ou du autre sont strictement interdites dans le cahier des charges, même si elles sont homologuée bio… *ORE en cours en partenariat avec la LPO Bretagne. .

1 LA HEURTELAIS Renac 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 30 07 22 61

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L’événement Visite gourmande et pédagogique d’un verger expérimental Renac a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PAYS DE REDON