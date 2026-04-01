Bonnée

Visite gourmande Le monde fascinant des abeilles

7 Rue de Chappe Bonnée Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Les abeilles, que vous rencontrez quotidiennement, ont un cycle de vie très court et surtout très structuré.

Les abeilles, que vous rencontrez quotidiennement, ont un cycle de vie très court et surtout très structuré. Les ZZZHappyCulteurs, ce couple d’apiculteur passionné, vous expliqueront en détail la vie d’une abeille, son fonctionnement à l’intérieur de la ruche et à l’extérieur dont la récolte de pollens pour produire du bon miel. Vous finirez cette découverte par une dégustation de miel du Val de Loire et de produits transformés (pâtes à tartiner à base de miel, des bonbons au miel, de la bière au miel, etc.).

RDV au 7 rue de Chappe à Bonnée. 8 .

7 Rue de Chappe Bonnée 45460 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 23 70 tourisme@valdesully.fr

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English :

Bees, which you meet every day, have a very short and, above all, highly structured life cycle.

L’événement Visite gourmande Le monde fascinant des abeilles Bonnée a été mis à jour le 2026-04-06 par OT SULLY-SUR-LOIRE