Visite gourmande Les commerces de bouche

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:30:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-03-29

Dans cette balade patrimoniale d’1h30, partez sur les traces des anciens commerces de bouche de la cité Plantagenet et finissez votre visite au plus près des animations programmées dans le cadre du printemps des rillettes 2026.

Votre guide sera Isabelle Noyer

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme .

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

