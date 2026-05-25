Berlou

VISITE GOURMANDE LES FANS DU BOCAL

5 impasse chemin des clapiers Berlou Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Vivez une immersion gourmande chez Les Fans du Bocal à Berlou ! Au programme de ce rendez-vous exclusif café d’accueil, visite des coulisses de la conserverie artisanale et dégustation conviviale de recettes terroir et de vins de Saint-Chinian.

Le Guide BAO vous invite à une échappée résolument gastronomique et authentique dans l’arrière-pays languedocien. Venez à la rencontre de Frédéric, Nathalie et Alex, une famille de passionnés de cuisine (anciens restaurateurs reconnus par le Guide Michelin) qui réinventent le terroir à travers des créations haut de gamme en bocaux. Ce rendez-vous privilégié débutera par un accueil chaleureux autour d’un café, suivi d’une immersion exclusive dans les coulisses de leur laboratoire de production artisanale. Vous découvrirez tous les secrets de fabrication de leurs recettes créatives élaborées à base de produits rigoureusement sélectionnés en circuits courts. Pour prolonger ce moment de partage en toute convivialité, une dégustation savoureuse de leurs spécialités maison vous sera proposée, subtilement accordée avec les célèbres vins de l’AOP Saint-Chinian Berlou. Réservation obligatoire. .

5 impasse chemin des clapiers Berlou 34360 Hérault Occitanie

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English :

Experience a gourmet immersion at Les Fans du Bocal in Berlou! This exclusive event includes a welcome coffee, a behind-the-scenes tour of the artisanal cannery, and a convivial tasting of local recipes and Saint-Chinian wines.

L’événement VISITE GOURMANDE LES FANS DU BOCAL Berlou a été mis à jour le 2026-05-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC