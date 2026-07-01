Visite gourmande, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan
vendredi 10 juillet 2026 · Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) · Draguignan
Informations pratiques
Visite gourmande 10 juillet – 28 août, les vendredis Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T10:00:00+02:00 – 2026-07-10T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T11:30:00+02:00
Tous les vendredis des mois de juillet et août
10h : Visite gourmande
Explorez la Provence de 1800 à 1950 à travers les collections
consacrées à l’agriculture, la viticulture, l’oléiculture, l’apiculture et
le pastoralisme. La visite se termine par une dégustation conviviale
de produits du terroir : miel, huile d’olive et tapenade.
Durée 1h30 – Tout public – Gratuit sur réservation.
Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}] Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.
Autour de l’exposition Fêtes populaires
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