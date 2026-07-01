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Visite gourmande, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

vendredi 10 juillet 2026 · Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) · Draguignan

Visite gourmande, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Musée des Arts et Traditions populaires (ATP)
Adresse
75 place Georges Brassens, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Gratuit sur réservation

Visite gourmande 10 juillet – 28 août, les vendredis Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T10:00:00+02:00 – 2026-07-10T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T11:30:00+02:00

Tous les vendredis des mois de juillet et août
10h : Visite gourmande
Explorez la Provence de 1800 à 1950 à travers les collections
consacrées à l’agriculture, la viticulture, l’oléiculture, l’apiculture et
le pastoralisme. La visite se termine par une dégustation conviviale
de produits du terroir : miel, huile d’olive et tapenade.
Durée 1h30 – Tout public – Gratuit sur réservation.

Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}] Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.
Autour de l’exposition Fêtes populaires

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