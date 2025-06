VISITE GOURMANDE Nissan-lez-Enserune 27 juin 2025 07:00

Hérault

VISITE GOURMANDE 7 Rue du Square Nissan-lez-Enserune Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date :

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Venez découvrir l’histoire de Nissan lez Enserune à travers son patrimoine, ses ruelles, et les anecdotes de Philippe Tarroux, spécialiste de l’histoire du village. Un bon moment d’échanges en perspective!

Puis nous vous proposons de poursuivre ce moment de partage et de convivialité au coeur d’une cave pluri-centenaire au sein Domaine St Georges les Cardinelles avec dégustation de vins et de quelques produits du terroir. .

7 Rue du Square

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 39 45 04 contact@cardinelles.com

English :

A walk in the heart of Nissan lez Enserune, rich in heritage, led by Philippe Tarroux, a specialist in the village’s history. We look forward to talking with you!

Afterwards, we’ll continue this moment of sharing and conviviality in the heart of a centuries-old cellar at Domaine St Georges les Cardinelles, with wine and local produce tasting.

German :

Ein Spaziergang durch das Herz von Nissan lez Enserune, das reich an Kulturerbe ist, wird von Philippe Tarroux, einem Spezialisten für die Geschichte des Dorfes, geleitet. Eine gute Gelegenheit, sich auszutauschen!

Anschließend geht es weiter in einem jahrhundertealten Weinkeller der Domaine St. Georges les Cardinelles mit Weinproben und regionalen Produkten.

Italiano :

Una passeggiata nel cuore di Nissan lez Enserune, con il suo ricco patrimonio, guidata da Philippe Tarroux, specialista della storia del villaggio. Sarà sicuramente una bella chiacchierata!

Poi si va nel cuore di una cantina secolare al Domaine St Georges les Cardinelles per una degustazione di vini e prodotti locali.

Espanol :

Un paseo por el corazón de Nissan lez Enserune, con su rico patrimonio, guiado por Philippe Tarroux, especialista en la historia del pueblo. ¡Seguro que será una gran charla!

A continuación, nos dirigiremos al corazón de una bodega centenaria, el Domaine St Georges les Cardinelles, para degustar vinos y productos locales.

