Visite gourmande préhistorique Maison du Grand Site Solutré-Pouilly

Informations pratiques

Solutré-Pouilly

Visite gourmande préhistorique

Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 15:30:00

Date(s) :

2026-10-21

A table ! Steak de renne, bison grillé et soupe d’orties… Mais que pouvaient bien manger nos ancêtres préhistoriques pendant l’âge de glace ? Venez gouter la Préhistoire au fil d’une visite gourmande du musée, à la découverte des mets préférés des Cro-Magnon. .

Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Visite gourmande préhistorique

L’événement Visite gourmande préhistorique Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-09-10 par Maison du Grand Site