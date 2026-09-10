Visite gourmande préhistorique Maison du Grand Site Solutré-Pouilly
mercredi 21 octobre 2026 · Maison du Grand Site · Solutré-Pouilly
Informations pratiques
Solutré-Pouilly
Visite gourmande préhistorique
Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 15:30:00
Date(s) :
2026-10-21
A table ! Steak de renne, bison grillé et soupe d’orties… Mais que pouvaient bien manger nos ancêtres préhistoriques pendant l’âge de glace ? Venez gouter la Préhistoire au fil d’une visite gourmande du musée, à la découverte des mets préférés des Cro-Magnon. .
Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite gourmande préhistorique
L’événement Visite gourmande préhistorique Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-09-10 par Maison du Grand Site
À voir aussi à Solutré-Pouilly (Saône-et-Loire)
- Exposition : Le propulseur, des chasseurs de rennes aux chasseurs de kangourous, Musée de préhistoire, Solutré-Pouilly 19 septembre 2026
- Visite libre du musée de la Préhistoire, Musée de préhistoire, Solutré-Pouilly 19 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine Route de la Roche Solutré-Pouilly 19 septembre 2026
- Solutré : 160 ans d’archéologie et de découvertes !, Musée de préhistoire, Solutré-Pouilly 19 septembre 2026
- Atelier d’initiation de chasse à l’arme préhistorique : le tir au propulseur, Musée de préhistoire, Solutré-Pouilly 19 septembre 2026