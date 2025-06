Visite gourmande « Savourez Dax » RDV Office de Tourisme Dax 18 juillet 2025 17:00

Landes

Visite gourmande « Savourez Dax » Dax Landes

18 juillet 2025 17:00

2025-07-18

Régalez vos papilles à la mode landaise et découvrez le patrimoine incontournable du centre-ville de Dax. Cette déambulation de deux heures vous fera traverser les siècles et les saveurs. Venez rencontrer des producteurs et artisans locaux passionnés et vous imprégner de la générosité et du savoir-faire landais avec 3 dégustations sucrées et/ou salées .

RDV Office de Tourisme Cours Foch

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 info@dax-tourisme.com

