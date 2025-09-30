Visite gourmande « Savourez Dax » Rue Saint Vincent Dax

Visite gourmande « Savourez Dax » Rue Saint Vincent Dax mardi 30 septembre 2025.

Rue Saint Vincent RDV Place de la Cathédrale Dax Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Régalez vos papilles à la mode landaise et découvrez le patrimoine incontournable du centre-ville de Dax. Cette déambulation de deux heures vous fera traverser les siècles et les saveurs. Venez rencontrer des producteurs et artisans locaux passionnés et vous imprégner de la générosité et du savoir-faire landais avec 3 dégustations sucrées et/ou salées .

Rue Saint Vincent RDV Place de la Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 info@dax-tourisme.com

