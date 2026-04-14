Visite Gourmande Au Bon Pastis Landais Souprosse

Souprosse

Visite Gourmande

Au Bon Pastis Landais 106 Avenue du 11 Novembre 1918 Souprosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14 11:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Visitez Au Bon Pastis Landais à Souprosse ! Guidé par la 4ème génération, découvrez les secrets de fabrication de ce gâteau typique, de l’atelier au four d’époque. L’expérience d’une heure se termine par une savoureuse dégustation.

Infos 10 à 50 pers. Résa 3 jours avant.

Plongez dans les coulisses d’un savoir-faire familial landais !

Pendant 1h, poussez les portes d’Au Bon Pastis Landais à Souprosse. Guidé par Mathieu, 4ème génération, découvrez l’histoire de l’entreprise et de cette spécialité emblématique.

Au cœur de la production, assistez aux étapes de fabrication et au geste traditionnel de la mise en moule. L’immersion se poursuit dans l’ancienne pâtisserie attenante son four d’époque vous plonge instantanément dans l’authenticité des débuts.

Laissez-vous envoûter par les arômes de l’atelier avant de partager un moment convivial autour d’une dégustation. Savourez ce gâteau élaboré selon une recette secrète aux ingrédients locaux, accompagné d’un café, avant un passage en boutique !

Infos pratiques Groupes de 10 à 50 personnes. Réservation obligatoire au plus tard 3 jours avant. .

Au Bon Pastis Landais 106 Avenue du 11 Novembre 1918 Souprosse 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 52 72 69

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English : Visite Gourmande

Visit Au Bon Pastis Landais in Souprosse! Guided by the 4th generation, discover the secrets of making this typical cake, from the workshop to the vintage oven. The hour-long experience ends with a tasty tasting.

Info: 10 to 50 pers. Bookings 3 days in advance.

L’événement Visite Gourmande Souprosse a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Tartas