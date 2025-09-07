Visite gratuite accompagnée de l’exposition « Eaux souterraines récits en confluence » FRAC Poitou-Charentes Angoulême

Visite gratuite accompagnée de l’exposition « Eaux souterraines récits en confluence »

FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Visite accompagnée de l’exposition qui propose une multiplicité de regards d’artistes contemporaines autour des cours d’eau douce et les récits culturels historiques et environnementaux qui les traversent.

Dans le cadre de la saison Brésil-France.

FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01 info@frac-poitou-charentes.org

English :

Accompanied tour of the exhibition, which presents a multiplicity of contemporary artists’ perspectives on freshwater rivers and the cultural, historical and environmental narratives that run through them.

As part of the Brazil-France season.

German :

Begleiteter Besuch der Ausstellung, die eine Vielzahl von Blicken zeitgenössischer Künstlerinnen auf Süßwasserflüsse und die kulturellen, historischen und ökologischen Erzählungen, die sie durchziehen, bietet.

Im Rahmen der Saison Brasilien-Frankreich.

Italiano :

Visita accompagnata della mostra, che offre un’ampia gamma di prospettive di artisti contemporanei sui fiumi d’acqua dolce e sulle narrazioni culturali storiche e ambientali che li attraversano.

Nell’ambito della stagione Brasile-Francia.

Espanol :

Visita acompañada a la exposición, que presenta una amplia gama de visiones de artistas contemporáneos sobre los ríos de agua dulce y las narrativas culturales, históricas y medioambientales que los atraviesan.

En el marco de la temporada Brasil-Francia.

