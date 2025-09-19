Visite gratuite au Musée des Troupes de montagne Musée des troupes de montagne Grenoble

Gratuit sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T18:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Le Musée des Troupes de montagne est accessible gratuitement pour tous les publics, en visite libre pour les JEP.

Exposition temporaire : « 1944-1945, la 27e division alpine sur la route de la victoire ».

Musée des troupes de montagne Fort de la Bastille, 38000 Grenoble, Isere Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 00 93 41 http://www.museedestroupesdemontagne.fr Le musée des Troupes de montagne invite le visiteur à se plonger dans l’univers des soldats de montagne. En plus d’exposer une collection et une culture particulière, cet espace culturel porte également un regard sur les enjeux et les engagements internationaux de notre pays. C’est un véritable lieu de rencontres et d’échanges entre les Troupes de montagne et le public. Son parcours est entièrement audio-guidé (français, anglais, italien).

